Во Франции полицейские провели акцию протеста из-за участившихся столкновений с демонстрантами (фото)

Как передает Lenta.ru, по данным министерства внутренних дел, за последние два месяца с начала активизации протестных акций против реформы трудового законодательства в столкновениях с демонстрантами было ранено более 350 полицейских. Для сравнения, за весь прошлый год по всей стране ранения получили чуть более 400 полицейских.

Параллельно в Париже должна была пройти акция против полицейского насилия, но парижские власти запретили проводить ее одновременно с демонстрацией стражей порядка.

Тем не менее, противники полицейских подожгли патрульный автомобиль в нескольких метрах от площади Республики.

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За последние 30 лет это всего четвертая демонстрация полицейских, но уже вторая за год. Предыдущая акция протеста состоялась в октябре 2015 года. Согласно французским законам, жандармы не имеют права проводить забастовки и могут участвовать в демонстрациях лишь в свободное от службы время или в обеденный перерыв.