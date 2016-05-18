Во Франции полицейские провели акцию протеста из-за участившихся столкновений с демонстрантами (фото)
В Париже и еще 50 городах Франции полицейские провели массовые демонстрации, выступая против участившихся случаев агрессии во время акций протеста, жертвами которых становятся сотрудники правоохранительных органов.
Как передает Lenta.ru, по данным министерства внутренних дел, за последние два месяца с начала активизации протестных акций против реформы трудового законодательства в столкновениях с демонстрантами было ранено более 350 полицейских. Для сравнения, за весь прошлый год по всей стране ранения получили чуть более 400 полицейских.
Параллельно в Париже должна была пройти акция против полицейского насилия, но парижские власти запретили проводить ее одновременно с демонстрацией стражей порядка.
Тем не менее, противники полицейских подожгли патрульный автомобиль в нескольких метрах от площади Республики.
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За последние 30 лет это всего четвертая демонстрация полицейских, но уже вторая за год. Предыдущая акция протеста состоялась в октябре 2015 года. Согласно французским законам, жандармы не имеют права проводить забастовки и могут участвовать в демонстрациях лишь в свободное от службы время или в обеденный перерыв.