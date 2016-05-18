Столтенберг допустил проведения еще одного заседания совета Россия-НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, сообщает "ЕвроПравда".

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Отвечая на вопрос о том, что именно он лоббирует проведение такой встречи с представителями РФ, Столтенберг ответил, что считает полезной предыдущую встречу, которая состоялась весной 2016 года после двухлетнего перерыва.

"Мы, конечно, не можем решить все проблемы, но имели полезную встречу, обсудили все вопросы от Украины до Афганистана и это была откровенная дискуссия. Я считаю, что она была полезной", - пояснил генсек.

"Я сообщу об итогах этой дискуссии министрам иностранных дел и, основываясь на этом, мы примем решение, будем ли мы проводить еще одно заседание совета Россия-НАТО", - пояснил он.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о проведении совета Россия-НАТО не будет принято до тех пор, пока его не поддержат все без исключения 28 стран-членов Альянса.