Столтенберг: На заседании Совета Россия-НАТО состоялся откровенный и серьезный разговор
15:45, 20 апреля 2016Мир
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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что ожидает продолжения встреч в рамках Совета Россия-НАТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
"Совет НАТО-Россия не был никогда приостановленным. Поэтому я ожидаю, что мы снова проведем встречу. Мы не решили относительно какого-либо срока следующей встречи, но, учитывая то, что мы никогда не приостанавливали Совет, я ожидаю, что мы снова встретимся", - подчеркнул Столтенберг.
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Генсек заявил, что сегодня на заседании Совета Россия-НАТО состоялся откровенный и серьезный разговор. Как отметил Столтенберг, участники встречи смогли обменяться мнениями и выслушать друг друга.
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