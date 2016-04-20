Столтенберг: На заседании Совета Россия-НАТО состоялся откровенный и серьезный разговор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

"Совет НАТО-Россия не был никогда приостановленным. Поэтому я ожидаю, что мы снова проведем встречу. Мы не решили относительно какого-либо срока следующей встречи, но, учитывая то, что мы никогда не приостанавливали Совет, я ожидаю, что мы снова встретимся", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеВ НАТО рассказали о своем видении политического диалога с Россией

Генсек заявил, что сегодня на заседании Совета Россия-НАТО состоялся откровенный и серьезный разговор. Как отметил Столтенберг, участники встречи смогли обменяться мнениями и выслушать друг друга.