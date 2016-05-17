Турецкий парламент будет голосовать по отмене неприкосновенности почти четверти депутатов
Турецкий парламент начинает процедуру отмены депутатской неприкосновенности части парламентариев.
Во вторник, 17 мая, состоится первый этап голосования членов великого национального собрания Турции о лишении иммунитета для почти четверти народных избранников. Второй этап голосования должен состояться 20 мая, пишет украинская редакция DW по информации dpa.
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Как сообщает агентство Anadolu, лишение иммунитета будет касаться 136 депутатов, но прежде всего - большинства членов фракции прокурдской "Партии демократии народов" (ПДН) (50 из 59). Правительство Турции обвиняет членов этой политической силы в участии в терроризме, считая партию крылом запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК).
Принятие решения об отмене депутатской неприкосновенности сопровождается внесением временных изменений к конституции. Во время каждого из двух этапов голосования необходимо получить не менее двух третей голосов парламентрів.
Отмена депутатской неприкосновенности имеет следствием возможность уголовного преследования лиц.