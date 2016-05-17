Турецкий парламент будет голосовать по отмене неприкосновенности почти четверти депутатов

Во вторник, 17 мая, состоится первый этап голосования членов великого национального собрания Турции о лишении иммунитета для почти четверти народных избранников. Второй этап голосования должен состояться 20 мая, пишет украинская редакция DW по информации dpa.

Читайте такжеПрокурдская партия Турции заявила о готовности вернуться к мирным переговорам

Как сообщает агентство Anadolu, лишение иммунитета будет касаться 136 депутатов, но прежде всего - большинства членов фракции прокурдской "Партии демократии народов" (ПДН) (50 из 59). Правительство Турции обвиняет членов этой политической силы в участии в терроризме, считая партию крылом запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Принятие решения об отмене депутатской неприкосновенности сопровождается внесением временных изменений к конституции. Во время каждого из двух этапов голосования необходимо получить не менее двух третей голосов парламентрів.

Отмена депутатской неприкосновенности имеет следствием возможность уголовного преследования лиц.