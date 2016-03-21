Прокурдская партия Турции заявила о готовности вернуться к мирным переговорам

Об этом в понедельник, 21 марта, заявил сопредседатель партии Селахаттин Демирташ, передает Deutsche Welle.

"Мы готовы проявить инициативу и вернуться за стол мирных переговоров", - заявил Демирташ. Его выступление было приурочено к празднику Новруз, празднику весны. Во время празднования произошли столкновения между курдами и полицией, которая применила слезоточивый газ.

Тем временем турецкая армия в ходе спецоперации в провинциях Мардин, Ширнак и Хаккари убила 22 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того, четверо солдат погибли в результате подрыва их машины на мине. Также в ходе спецоперации погиб полицейский, сообщает немецкая радиокомпания Deutschlandfunk.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник пообещал применить всю военную мощь и силу разведки для борьбы с террористами, сообщает Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон сделать выбор между Турцией и курдами. Напомним, Сирийский курдский Демократический союз» в Анкаре считают такой же террористической организацией, как и Рабочую партию Курдистана. В Турции считают, что эти организации тесно связаны. Вашингтон, в свою очередь, разделяет две организаций и оказывает поддержку курдам.