В Танзании нашли 10 тысяч несуществующих госслужащих: "мертвые души" стоили бюджету $2 миллиона ежемесячно
Власти Танзании вычеркнули из списков сотрудников государственных учреждений более десяти тысяч несуществующих работников, "получавших" зарплату.
По словам представителей офиса премьер-министра, эти "мертвые души" стоили государственному бюджету более двух миллионов долларов ежемесячно, передает Русская служба BBC.
При этом аудит зарплатных ведомостей бюджетных учреждений продолжается, и власти считают, что могут найти новых несуществующих сотрудников.
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Президент Танзании Джон Магуфули по прозвищу Бульдозер, построивший свою предвыборную кампанию на борьбе с коррупцией, после прихода к власти в ноябре прошлого года заявил, что намерен бороться с беззаконием.
Он уволил нескольких высокопоставленных государственных деятелей, начал несколько публичных кампаний.
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Одна из них - кампания по борьбе с проституцией. В ее рамках только за одну неделю в марте полиция задержала около 500 предполагаемых работниц секс-индустрии и почти 300 их клиентов.