В Танзании нашли 10 тысяч несуществующих госслужащих: "мертвые души" стоили бюджету $2 миллиона ежемесячно

По словам представителей офиса премьер-министра, эти "мертвые души" стоили государственному бюджету более двух миллионов долларов ежемесячно, передает Русская служба BBC.

При этом аудит зарплатных ведомостей бюджетных учреждений продолжается, и власти считают, что могут найти новых несуществующих сотрудников.

Читайте такжеНаводнение в Танзании унесло жизни полсотни людей

Президент Танзании Джон Магуфули по прозвищу Бульдозер, построивший свою предвыборную кампанию на борьбе с коррупцией, после прихода к власти в ноябре прошлого года заявил, что намерен бороться с беззаконием.

Он уволил нескольких высокопоставленных государственных деятелей, начал несколько публичных кампаний.

Читайте такжеБальцерович: В Украине начинается экономический рост

Одна из них - кампания по борьбе с проституцией. В ее рамках только за одну неделю в марте полиция задержала около 500 предполагаемых работниц секс-индустрии и почти 300 их клиентов.