В Швеции суд приговорил к пожизненному заключению экс-командира боевиков хуту

Бывшего командира боевиков хуту признали виновным в соучастии в убийствах, подстрекательстве к убийствам и похищениям людей, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Речь идет о массовых убийствах во время геноцида 1994 года, одним из неформальных зачинщиков которого был обвиняемый", - гооврится в сообщении суда.

Пятнадцати руандийцам, пострадавшим от действий Беринкинди, шведский суд присудил компенсацию.

Беринкинди является отцом пяти детей, он получил гражданство Швеции в 2005 году.

В 2011 году за организацию и участие в геноциде пожизненный срок получили бывший председатель правящей в Руанде партии "Национальное республиканское движение за демократию и развитие" Матье Нгирумпатсе, его заместитель Эдуард Каремера и еще несколько руандийских политиков.

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В апреле 2014 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в столице страны Кигали на церемонии в память о 20-й годовщине тех трагических событий, заявил, что ООН до сих пор испытывает стыд за то, что не сумела предотвратить геноцид в Руанде.

В 1994 году в Руанде примерно за 100 дней были убиты около 800 тысяч человек. Подавляющее большинство жертв - представители народности тутси, составляющей этническое меньшинство страны.