Порошенко обсудил с заместителем Генсека ООН восстановление Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на встрече речь шла о перспективах расширения помощи со стороны организаций системы ООН в вопросе предоставления помощи на быстрое восстановление объектов жизненно важной инфраструктуры на Донбассе и обеспечение развития пострадавших от российской агрессии районов Донецкой и Луганской областей.

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Отдельное внимание было уделено неотложным гуманитарным потребностям внутренне перемещенных лиц в Украине.

Порошенко подчеркнул важность получения доступа Украины к инновационным источникам финансирования – через взаимодействие с институциональными донорами, благотворительными организациями, международными бизнес ассоциациями – для осуществления социально-экономических, экологических и гуманитарных проектов на Донбассе.

Речь шла, в частности, о специальных проектах по разминированию территории, о программах создания новых рабочих мест для жителей Донбасса и развитии образовательных возможностей для детей, которые бы включали восстановление и модернизацию учебных заведений.

Была достигнута договоренность о проработке вопроса создания нового офиса ЮНОПС, который бы обеспечил координацию проектов и программ, реализуемых ООН на территории Украины, а также мобилизацию и рациональное использование международной финансовой помощи, добавили в пресс-службе.

Также заместитель Генерального секретаря ООН поздравила Украину с «блестящей и заслуженной победой» Джамалы на песенном конкурсе «Евровидения» в Швеции.