В сеть выложили кадры уничтожения турецкого вертолета из ПЗРК "Игла" 13 мая (видео)

Летательный аппарат взорвался и рухнул на землю после попадания в него ракеты, выпущенной из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла», передает Lenta.ru по информации Rudaw.

Ролик опубликован на канала Gerilla TV в Youtube и датирован 14 мая.

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Как сообщал УНИАН, 13 мая турецкие военные сообщали, что в провинции Хяккари на юго-востоке Турции разбился военный вертолет. Причиной аварии якобы стала техническая неисправность. По предварительным данным, жертвами ЧП стали двое солдат.