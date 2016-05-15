В сеть выложили кадры уничтожения турецкого вертолета из ПЗРК "Игла" 13 мая (видео)
19:22, 15 мая 2016Мир
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В сети появилась видеозапись уничтожения вертолета Военно-воздушных сил Турции в юго-восточной провинции Хаккяри, где силовики проводят спецоперацию против курдов.
Летательный аппарат взорвался и рухнул на землю после попадания в него ракеты, выпущенной из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла», передает Lenta.ru по информации Rudaw.
Ролик опубликован на канала Gerilla TV в Youtube и датирован 14 мая.
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Как сообщал УНИАН, 13 мая турецкие военные сообщали, что в провинции Хяккари на юго-востоке Турции разбился военный вертолет. Причиной аварии якобы стала техническая неисправность. По предварительным данным, жертвами ЧП стали двое солдат.
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