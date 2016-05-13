На юго-востоке Турции разбился военный вертолет

Об этом сообщил турецкий военный, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он рассказал, что причиной аварии стала техническая неисправность. По предварительным данным, жертвами ЧП стали двое солдат.

Собеседник агентства рассказал, что всего 13 мая погибли восемь турецких солдат и шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

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Как отмечает Reuters, Турция переживает сильнейшую эскалацию конфликта между правительственными силами и курдами с 1990-х годов.

Напомним, четыре предполагаемых боевика погибли, еще 17 человек получили ранения в результате взрыва в окрестностях города Диярбакыр на востоке Турции.