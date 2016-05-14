И.о. президента Бразилии передавал в посольство США политическую информацию - WikiLeaks

Это следует из опубликованных сайтом WikiLeaks дипломатических телеграмм, передает Лента.ру.

«Темер, сваливший президента Бразилии Дилму Руссефф, передавал секретную политическую информацию разведывательным службам США», — отмечается в официальном Twitter проекта.

Приведенные сайтом материалы относятся к 2006 году, когда пост президента страны занимал предшественник Руссефф и ее коллега по левому движению Луис Инасио Лула да Силва.

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В телеграммах в частности, содержатся данные о раскладе политических сил в Бразилии — левых, находившихся у власти, и противостоявшей им оппозиции. Кроме того, приводятся сведения о действиях ряда партий в условиях политической конкурентной борьбы, оценка шансов тех или иных сил на выборах, характеристика возможных альянсов. Именно Темер, на тот момент депутат Конгресса от Сан-Паулу, осведомлял американцев о политической ситуации в стране и делился своим мнением.

Темера, в частности, возмущало то, что, правившая тогда Партия трудящихся, по его словам, «похищала государственные деньги», но не для выгоды конкретных лиц, а для расширения влияния партии. Также политик в своих характеристиках подверг тогдашнего президента Лулу критике за то, что тот уделял «чрезмерное внимание» социальным программам, которые, по мнению Темера, не способствовали экономическому росту и развитию.

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Как сообщал УНИАН, Мишел Темер, временно исполняющий обязанности президента Бразилии после отстранения от должности Дилмы Русеф, призвал страну объединиться перед лицом одного из самых серьезных кризисов в ее истории.