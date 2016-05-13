И.о. президента Бразилии Мишел Темер призывает страну к объединению

01:09, 13 мая 2016
Мир
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Мишел Темер, временно исполняющий обязанности президента Бразилии после отстранения от должности Дилмы Русеф, призвал страну объединиться перед лицом одного из самых серьезных кризисов в ее истории.

REUTERS

Об этом Темер сказал в своем первом публичном выступлении в новой должности, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Моими первыми словами бразильскому народу на этой должности будут: верьте в меня. Верьте в наши ценности, ценности нашего народа, стойкость нашей демократии. Вы должны верить в нашу способность восстановить экономику страны, в потенциал нашего государства, в его социальные и политические институты", - сказал Темер в своем первом публичном выступлении в новой должности.

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Мишел Темер добавил, что первоочередной задачей Бразилии станет восстановление доверия к ней на международной арене, чтобы привлечь новые инвестиции и добиться роста экономики.

Как сообщал УНИАН, сенат Бразилии временно отстранил президента Дилму Русеф от исполнения обязанностей. В течение шести месяцев исполняющим обязанности главы государства будет вице-президент Мишель Темер.

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