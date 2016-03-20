Президента Бразилии Дилму Русеф обвиняют в коррупции

Президент Бразилии Дилма Русеф знала о коррупционных схемах, используемых для вывода денег из крупнейшей нефтяной компании Бразилии Petrobras, заявил в интервью популярному бразильскому журналу Veja сенатор Делсидио ду Амарал, сообщает Би-би-си.

Как утверждает сенатор, Лула участвовала в переговорах по назначению директоров в Petrobras. За счет этого политические партии получали рычаги давления на госкомпанию, которая финансировала их предвыборные расходы.

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После прихода к власти Русеф продолжила использовать эти схемы. Более того, именно Petrobras финансировал ее избирательные кампании 2010 и 2014 годов, заявил политик.

По его словам, Русеф пыталась повлиять на следствие и приостановить расследование коррупционной схемы.

Амарал долгое время был одним из ближайших союзников Русеф, а также входил в правящую "Рабочую партию".

Однако в ноябре прошлого года он был арестован в рамках расследования коррупционного скандала в Petrobras. На этой неделе Амарал пошел на сделку со следствием, а также покинул "Рабочую партию". Ранее сенатор заявлял, что Русеф пыталась купить его молчание.

После публикации интервью Амарала представители Русеф распространили ее заявление, согласно которому она отрицает все обвинения, а самого Амарала обещает преследовать за клевету.

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Сейчас Бразилия переживает один из худших политических и экономических кризисов с 1980-х годов. С начала марта в стране проходят митинги, участники которых требуют отставки Русеф. Оппозиция обвиняет ее в экономической некомпетентности и причастности к коррупционному скандалу. Сейчас экономика страна находится в рецессии.