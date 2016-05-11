На праймериз в Западной Вирджинии Сандерс обошел Клинтон

Как сообщает Русская служба Би-би-си, по итогам праймериз Сандерс заручился поддержкой 16 делегатов, а его Клинтон получила поддержку 11 делегатов.

При этом Клинтон продолжает лидировать в предвыборной гонке среди демократов: за нее готовы отдать свои голоса 1716 делегатов съезда партии, а за Сандерса - 1430 делегатов.

Как отметил Сандерс, выступая перед своими сторонниками, "нам предстоит покорить еще одну гору, но мы уже привыкли к таким испытаниям".

Между тем, аналитики почти единодушно предсказывают, что кандидатом в президенты от Демократической партии станет Хиллари Клинтон.

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Наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии является миллиардер Дональд Трамп.

Национальная конвенция республиканцев, на которой делегаты изберут единого кандидата, состоится 18-21 июля, Демократическая партия проведет ее 25-28 июля. Президентские выборы состоятся 8 ноября.