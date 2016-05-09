Трамп обещает повысить налоги для богатых

Об этом он заявил в интервью каналу NBC, передает РБК.

«Я собираюсь серьезно бороться за бизнес, и для богатых, я думаю, [налоги] должны быть выше», — сказал Трамп, отметив, что «средний класс должен быть защищен». «Богатые, вероятно, будут в конечном итоге платить больше», — сказал он.

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Ранее, как отмечает Reuters, Трамп выступал за понижение налогов для всех американцев.

Трамп также отметил, что выступает за увеличение минимального размера оплаты труда, который в настоящее время установлен на уровне $7,25 в час. Он признался, что не понимает, как «людям удается жить на такие деньги».

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