"Космический конфликт": В США обеспокоены развитием "противоспутникового оружия" России и Китая

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на работающих в ведомстве чиновников, сообщает РБК.

Читайте такжеBloomberg: вторая жизнь в космосе для ядерного оружия времен холодной войны

Как отмечает газета, в ведомстве опасаются, что его военные спутники могут стать легкой добычей в условиях, когда Россия и Китай разработали технологии, способные разрушить оборонную инфраструктуру США в космосе. Командующий Стратегическим командованием США Сесил Хейни заявил, что доступ к космическим технологиям уже имеют Северная Корея, Иран и некоторые исламистские организации. «Мы должны понять, что, несмотря на наши усилия, будущий конфликт может начаться или расшириться в космосе», — сказал Хейни.

Об угрозе со стороны Москвы и Пекина говорят и в других ведомствах. Так, помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Фрэнк Роуз во время последнего выступления заявил об обеспокоенности в связи «с развитием Россией и Китаем противоспутникового оружия». При этом, по его словам, в Вашингтоне стремятся предотвратить распространение конфликта в космосе. «В возможном космическом конфликте не заинтересован никто», — подчеркнул Роуз.

«Каждая военная операция, которая сегодня происходит в мире, критически зависит от космоса, в той или иной форме, — отметил Джон Хайтен, командующий военно-космическими силами США. — Осознают ли наши граждане в полной мере зависимость от космоса или нет, остальная часть мира очень внимательно наблюдает за нами».

Читайте такжеПентагон назвал провокацией опасный маневр российского Су-27

После испытания Китаем ракеты, которая достигла удаленной орбиты, где находятся главные военные спутники США, в том числе, используемые для таких задач, как управление высокоточными авиабомбами и слежение за противником, Вашингтон ежегодно тратит миллиарды долларов на совершенствование технологий. Хайтен назвал находящиеся на удаленных орбитах аппараты «самой ценной недвижимостью в космосе».

Сейчас представители оборонного ведомства сосредоточены на разработке технологий, которые позволят защищать спутники, а также следить за действиями противника. Чиновники также планируют отправлять в космос спутники меньшего размера, которые значительно труднее отследить.

В этом году Пентагон намерен потратить на космические программы $22 млрд. Еще $5 млрд будут инвестированы в космические учения. По сведениям газеты, в эту сумму входят $2 млрд, которые направят на так называемый «космический контроль», который включает, в том числе, засекреченную программу по наступательным действиям.