В Канаде растет площадь лесных пожаров, которые бушуют уже неделю (фото)

Площадь лесных пожаров, бушующих близ канадского города Форт Мак-Мери, может увеличиться вдвое, об этом предупредила премьер провинции Альберта Рейчел Нотли, передает Reuters.

По ее словам, ситуацию осложняет жаркая погода. «Мы получили предупреждение, что в этих условиях площадь пожара может удвоиться. Кроме того, огонь может добраться до границы Саскачевана (провинция на юге центральной части Канады — ​ ред.). Взять огонь под контроль не удается», — сказала на брифинге Нотли.

Он отметила, что жители города Форт Мак-Мери, эвакуированные ранее из-за пожара, в ближайшее время не смогут вернуться в свои дома. Он отметила, что в городе отключен газ, его энергосистема повреждена, а вода непригодна для питья.

Ранее сообщалось, что из Форт Мак-Мери было эвакуировано свыше 80 тыс. жителей. По последним данным правительства провинции Альберта, уже выгорело 156 тыс. га лесов, пожар бушует уже седьмой день. Его тушат более 50 пожарных, 15 вертолетов и 14 самолетов, передает РБК.

Reuters замечает, что данный лесной пожар может стать крупнейшим в истории страны. Его полный масштаб еще предстоит оценить. Со ссылкой на одного из неназванных аналитиков агентство сообщает, что страховые убытки могут превысить $7 млрд.