Пожар отрезал канадский Форт Мак-Мери от внешнего мира

Ведомый полицией конвой из 1500 легковых автомобилей должен был выехать по шоссе в южном направлении вчера днем, но в связи с угрозой наступающего огня этого не произошло, и местные власти предпочли продолжить эвакуацию по воздуху, передает Би-би-си.

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Основная часть населения Форта Мак-Мери - более 88 тыс. человек - была эвакуировна в начале недели. Вчера спасатели вывезли из поселения около 5 тыс. человек. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня эвакуируются остающиеся в городе 4 тыс. жителей. По данным спасателей, площадь пожара в канадской Альберте в ближайшие сутки увеличится вдвое.

За четыре дня между столицей провинции - городом Эдмонтон - и Фортом Мак-Мюррей спасательные службы выполнили 300 перелетов, спасая людей.

Город Форт Мак-Мери находится неподалеку от крупнейших нефтяных месторождений. Штат Альберта обладает гигантскими запасами нефти, по данным геологов, он находится на третьем месте по объему запасов после Саудовской Аравии и Венесуэлы.

Как утверждают власти Альберты, несмотря на серьезный ущерб, центр города почти не пострадал. Эвакуированным жителям города выделили $77 млн.

Огнем уничтожены более 1600 домов и административных зданий Форта Мак-Мери. Премьер-министр провинции Рейчел Нотли предупредила горожан, что им долго придется ждать возвращения домой.