Турецкие военные ликвидировали 55 террористов "Исламского государства" в Алеппо
12:52, 08 мая 2016Мир
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Вооруженные силы (ВС) Турции нанесли артиллерийские и ракетные удары по позициям террористической организации "Исламское государство" в Алеппо.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении, распространенном Генштабом ВС Турции, передает Анадолу.
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В результате операции уничтожено 55 боевиков, три транспортных средства и три ракетные пусковые установки террористов.
Как сообщили источники в силах безопасности, позиции "Исламского государства" были обнаружены накануне вечером с помощью средств разведки в районах Суран и Тал аль-Хишн на севере Сирии, а также Барагидах и Кушакджык на северо-востоке страны.
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