Турецкие военные ликвидировали 55 террористов "Исламского государства" в Алеппо

Об этом говорится в сообщении, распространенном Генштабом ВС Турции, передает Анадолу.

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В результате операции уничтожено 55 боевиков, три транспортных средства и три ракетные пусковые установки террористов.

Как сообщили источники в силах безопасности, позиции "Исламского государства" были обнаружены накануне вечером с помощью средств разведки в районах Суран и Тал аль-Хишн на севере Сирии, а также Барагидах и Кушакджык на северо-востоке страны.