Турция провела операцию против ИГ: в Сирии уничтожены 34 боевика – Reuters

После обстрела Килиса с подконтрольной "Исламскому государству" территории Сирии турецкая артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам ИГ. Об этом со ссылкой военные источники в Турции сообщает Reuters.

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По информации собеседника издания, в результате операции были уничтожены 34 боевика, 6 машин и 5 огневых позиций группировки.

"В воскресенье турецкие гаубицы и реактивные системы залпового огня обстреляли цели, находящиеся в 12 километрах к югу от сирийской-турецкой границы. После этого с военной базы Инджирлик в небо поднялись несколько беспилотников, которые продолжили операцию", - рассказал военный источник.

Килис, который находится непосредственно у границы Турции и Сирии, регулярно попадает под обстрелы. 1 мая в городе разорвалось две ракеты, выпущенные с подконтрольной ИГ территории. В субботу в городе упали еще три ракеты, но тогда обошлось без жертв. Неделю назад при обстреле погиб один человек, 26 были ранены.

Турецкая армия проводит ответные операции после того, как со стороны Сирии в приграничные города прилетают снаряды.