В ООН назвали авиаудары по лагерю беженцев в Сирии военным преступлением и призвали к расследованию

Об этом заявил в четверг заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

"Мы были шокированы и потрясены известием о гибели гражданских лиц в результате воздушных ударов, нанесенных по двум местам, где находились приюты для перемещенных лиц", - подчеркнул О'Брайен.

Он подчеркнул, что если будет установлено, что эти удары были нанесены преднамеренно, это может считаться военным преступлением, передает Украинская правда по информации центра новостей ООН.

Читайте такжеСовбез ООН соберется в среду на открытое заседание по Алеппо

"Все стороны этого ужасного конфликта должны понять, что они однажды они будут привлечены к ответственности за нарушение международного гуманитарного права и прав человека", - подчеркнул представитель ООН.