Боевики ИГ захватили самое большое в Сирии газовое месторождение

Террористы из группировки "Исламское государство" вновь частично захватили в среду газовое месторождение Эш- Шаер (120 км от Хомса), сообщает ТАСС.

Как сообщила телестанция "Аль-Маядин", банды ИГ оказались неожиданно в тылу сирийских войск, которые после освобождения Пальмиры развивают наступление вглубь Сирийской пустыни и на восток к границе с Ираком.

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По сведениям "Аль-Маядин", правительственные силы пытаются выбить боевиков с захваченных ими позиций. Поддержку с воздуха им оказывают сирийские ВВС.

Эш-Шаер считается крупнейшим газовым полем Сирии. Войска обороняют его от банд ИГ с 2014 года. Месторождение имеет стратегическое значение для сирийской экономики. Газ поступает с него на ТЭЦ в Хомсе и Дамаске, которые снабжают электроэнергией центральные и южные регионы страны.