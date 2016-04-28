Власти Нью-Йорка вернут Пакистану похищенную древнюю буддийскую статую

Как сообщает Русская служба Би-би-си, буддийский памятник был передан властями Нью-Йорка заместителю главы пакистанской дипломатической миссии Ризвану Сайеду Шейху.

На скульптуре изображены следы стоп Будды и религиозные символы. Каменное изваяние датируется II веком нашей эры, оно находилось в долине Сват, откуда контрабандисты переправили его в США.

Японские торговцы антиквариатом, которые привезли скульптуру из Токио в США, ранее признали себя виновными во владении украденным имуществом.

Стоимость античной скульптуры организаторами аукциона в Нью-Йорке оценивалась в 1 млн долларов, но незадолго до начала торгов она была изъята по требованию городской прокуратуры.

По словам Ризвана Сайеда Шейха, скульптура является "важным памятником истории культуры Пакистана". Планируется, что до того как артефакт вернется в Пакистан, он будет выставлен на экспозиции в Нью-Йорке.

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Как сообщал УНИАН, Эстония вернет Украине древний меч. В ходе досмотра одного из грузовых автомобилей на границе с Россией таможенники обнаружили раритет. У водителя, гражданина Беларуси не было разрешения на его транспортировку. Как выяснилось, мечу около тысячи лет, а на аукционах за него можно выручить не менее 17 тысяч евро. В Эстонию прилетит делегация из Министерства культуры Украины, которая 13 мая увезет историческую находку в Киев. Изначально Эстония собиралась отдать находку России, но позднее было установлено украинское происхождение меча.