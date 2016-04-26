Эстония вернет Украине древний меч, который хотели увезти в РФ

Об этом сообщает ERR.

Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердил посол Украины в Таллинне Виктор Крыжановский, по словам которого, передача меча произойдет 12 мая.

За день до этого в Эстонию прилетит делегация из Министерства культуры Украины, которая 13 мая увезет историческую находку в Киев.

Напомним, что древнее оружие было обнаружено сотрудниками Налогово-таможенного департамента в ходе досмотра одного из грузовых автомобилей на границе Эстонии с Россией.

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У водителя - гражданина Белоруссии - не было разрешения на транспортировку раритета. В ходе экспертизы выяснилось, что мечу около тысячи лет, а на аукционах за него можно выручить не менее 17 тысяч евро.

Изначально Эстония собиралась отдать находку России, но позднее было установлено украинское происхождение меча.