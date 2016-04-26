Эстония вернет Украине древний меч, который хотели увезти в РФ
Конфискованный зимой этого года на пограничном пункте Лухамаа древний меч эпохи викингов через две недели будет передан эстонской стороной Украине.
Об этом сообщает ERR.
Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердил посол Украины в Таллинне Виктор Крыжановский, по словам которого, передача меча произойдет 12 мая.
За день до этого в Эстонию прилетит делегация из Министерства культуры Украины, которая 13 мая увезет историческую находку в Киев.
Напомним, что древнее оружие было обнаружено сотрудниками Налогово-таможенного департамента в ходе досмотра одного из грузовых автомобилей на границе Эстонии с Россией.
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У водителя - гражданина Белоруссии - не было разрешения на транспортировку раритета. В ходе экспертизы выяснилось, что мечу около тысячи лет, а на аукционах за него можно выручить не менее 17 тысяч евро.
Изначально Эстония собиралась отдать находку России, но позднее было установлено украинское происхождение меча.