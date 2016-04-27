Глава МИД Польши призвал США не прятаться в "раковину" и адресовать четкий сигнал Путину

Об этом он написал в собственной статье для издания Foreign Policy, передает "Газета.Ru".

По мнению Ващиковского, обстановка в сфере безопасности в Восточной Европе резко ухудшается из-за действий России, поэтому НАТО необходимо усилить практические меры по обеспечению безопасности своих граждан. Под ними министр подразумевает значительные капиталовложения в инфраструктуру и развертывание войск на земле, подкрепленное четкими планами действий на случай атаки.

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Ващиковский заявляет, что президент России Владимир Путин «стремится перекроить европейский порядок, сложившийся после «холодной войны». Поэтому, по мнению министра, США должны не «прятаться в раковину и проводить изоляционистскую политику», а «адресовать четкий сигнал путинской России».

Глава внешнеполитического ведомства Польши также отметил, что приветствует решение США развернуть в регионе бригаду тяжелой бронетехники. При этом данные меры нацелены не на провокацию, а на снижение риска конфликта, как заявляет глава МИД. Ващиковский также пишет, что не исключает выстраивания дружественных отношений с Россией в будущем.

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Напомним, ранее глава минобороны Польши Антоний Мацеревич обвинил Россию в подготовке агрессии против НАТО.