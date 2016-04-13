Министр обороны Польши назвал потенциальную горячую точку в ЕС в случае российской агрессии

Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и командующим силами НАТО в Европе Филиппом Брадлавом, пишет в среду, 13 апреля, с ссылкой на агентство РАР Европейская правда.

"У нас есть общее мнение относительно того, что решения саммита должны подтвердить расширенное постоянное присутствие войск НАТО в степени, которая гарантирует сдерживание любого агрессора, с акцентом на обеспечение безопасности Сувальского перешейка" - сказал он.

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Как подчеркнул Мацеревич, Сувальський перешеек является ключевым моментом с точки зрения возможных рисков и с точки зрения возможности помочь странам Балтии.

Так называемый Сувальський перешеек является областью на северо-востоке Польши, граничит с Литвой и Калининградской областью. По оценкам экспертов, он является одной из потенциальных горячих точек в Европе в случае российской агрессии.

Министр обороны Польши отметил, что польские требования относительно постоянного присутствия войск НАТО будут рассмотрены на саммите и имеют все шансы на то, чтобы быть воплощены.

В то же время он отметил, что точное количество войск НАТО, которое будет находиться в ротации в стране, пока неизвестно.