Министр обороны Польши назвал потенциальную горячую точку в ЕС в случае российской агрессии
Постоянное присутствие войск НАТО должно гарантировать сдерживание агрессора с акцентом на защиту Сувальского перешейка, который может стать потенциальной целью России.
Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и командующим силами НАТО в Европе Филиппом Брадлавом, пишет в среду, 13 апреля, с ссылкой на агентство РАР Европейская правда.
"У нас есть общее мнение относительно того, что решения саммита должны подтвердить расширенное постоянное присутствие войск НАТО в степени, которая гарантирует сдерживание любого агрессора, с акцентом на обеспечение безопасности Сувальского перешейка" - сказал он.
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Как подчеркнул Мацеревич, Сувальський перешеек является ключевым моментом с точки зрения возможных рисков и с точки зрения возможности помочь странам Балтии.
Так называемый Сувальський перешеек является областью на северо-востоке Польши, граничит с Литвой и Калининградской областью. По оценкам экспертов, он является одной из потенциальных горячих точек в Европе в случае российской агрессии.
Министр обороны Польши отметил, что польские требования относительно постоянного присутствия войск НАТО будут рассмотрены на саммите и имеют все шансы на то, чтобы быть воплощены.
В то же время он отметил, что точное количество войск НАТО, которое будет находиться в ротации в стране, пока неизвестно.