В Бельгии предъявили обвинение подозреваемому в терактах в Париже

Речь идет о событиях 15 марта в одном из районов Брюсселя, когда полиция прибыла обыскать, как считали, пустое помещение подозреваемых в терактах и натолкнулась на обстрел, передает радио "Свобода". Тогда получили легкие ранения четверо сотрудников полиции, был застрелен подозреваемый родом из Алжира, а на месте происшествия нашли отпечатки пальцев Абдеслама, который убежал. Его задержали через несколько дней на другом тайнике.

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Кроме того, полиция допрашивает его и относительно предполагаемых связей с тремя нападающими-смертниками, которые устроили взрывы в аэропорту и в метро Брюсселя 22 марта, в результате которых погибли 32 человека.

Салах Абдеслам является главным подозреваемым в причастности к террористическим актам в Париже 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли 130 человек. Как ожидают, в ближайшие недели его экстрадируют во Францию, где тамошние правоохранители могут обвинить его в этой причастности.