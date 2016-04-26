Спикер турецкого парламента выступил за принятие религиозной конституции в стране

"У нас мусульманская страна. Соответственно, мы должны иметь религиозную конституцию", - заявил Кахраман на пресс-конференции в Стамбуле.

Представители правящей партии уже неоднократно выступали с предложением заменить действующий Основной закон, принятый в ноябре 1982 года, в котором отсутствуют религиозные положения, передает Русская служба ВВС.

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Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу раскритиковал предложение Кахрамана.

"Хаос, который царит на Ближнем Востоке, стал результатом мышления тех, кто, как вы, делает религию элементом политики", - написал Кылычдароглу в "Твиттере".

Оппозиция также опасается, что новая конституция может дать слишком много власти президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, который выступает за расширение президентских полномочий.

За последние два года власти страны сняли запрет для женщин на ношение платков в школах и на госслужбе, ограничили продажу алкоголя и приняли меры для разделения университетских общежитий на мужские и женские.