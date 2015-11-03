The Guardian: Победа Эрдогана на выборах означает, что он может диктовать свои условия ЕС в вопросе беженцев

Об этом пишет Айан Трейнор в своей статье «Победа Эрдогана на выборах означает, что он может диктовать свои условия ЕС в вопросе беженцев», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Европа молится, чтобы возвращение правящей в Турции «Партии справедливости и развития» (ПСР) к твердому парламентскому большинству помогло ей справиться с массовым передвижением людей на север и запад с Ближнего Востока. Есть большая вероятность того, что молитвы закончатся слезами.

В понедельник, Европейская комиссия говорила исключительно хорошо о триумфе Реджепа Тайипа Эрдогана, вспыльчивого лидера Турции.

Воскресные выборы «подтвердили приверженность турецкого народа к демократическому процессу», заявил Брюссель. «ЕС будет сотрудничать с будущим правительством для укрепления партнерства ЕС-Турция и сотрудничества во всех областях».

Основная «область» - это иммиграция, так как Турция является ключевой страной между Европой и Сирией, и основным источником сотен тысяч людей, приходящих с Балкан к воротам ЕС.

Брюссель и Берлин отчаянно пытаются привлечь Турцию к сотрудничеству, чтобы остановить поток. Дома Эрдоган снова держится самоуверенно. Спустя тринадцать лет после приведения к власти своей партии, он обеспечил себе очередное парламентское большинство, несмотря на серьезный удар по его амбициям на безвыходных выборах в июне. Баланс сил в неспокойных отношениях Анкары и Брюсселя также решительно склонился в его пользу.

Три недели, предшествующие выборам в воскресенье, мы наблюдали наплыв европейских политиков в Турцию, самая оживленная дипломатическая борьба между двумя сторонами за многие годы, исключительно под воздействием миграционного кризиса. Канцлер Германии Ангела Меркель, расчистила свое расписание, что поехать в Стамбул. Эрдоган приезжал в Брюссель.

Комиссия смягчила и отложила публикацию доклада с критикой авторитарного дрейфа Турции под правлением Эрдогана, при этом за рекордное время разработала «план действий» для иммиграционного контроля с Турцией.

Жан-Клод Юнкер, президент комиссии, отмел опасения по поводу нарушений прав человека и репрессий против средств массовой информации. Он пытался включить Турцию в европейский список третьих стран, считающихся безопасными для беженцев.

Меркель тоже, как известно, считает, что, когда дело доходит до неотложной ситуации с иммиграцией и Турции, европейские интересы, возможно, придется поставить выше европейских ценностей.

Можно поспорить, помогло ли Эрдогану внезапное поведение Европы получить неожиданное большинство. Позирование перед камерами с Меркель, в любом случае, не навредило. Но поскольку в Анкаре не было ни одного надлежащего заседания правительства (так было с июня), стало ясно, что никакой быстрой сделки по вопросу беженцев быть не может.

Теперь это изменилось. Эрдоган задает тон в стране, и он является сильным представителем политической школы «победитель получает все». Он также будет диктовать условия европейцам. Цена любого соглашения для сдерживания потока будет неслыханной.

Турция приняла 2,5 млн беженцев из Сирии, почти все, кроме небольшой части из них, живут не в лагерях, а размещены по всем городам. Десятки тысяч из них, потеряв надежду когда-нибудь вернуться домой, совершают короткий переход через Эгейское море от западного побережья Турции к греческим островам. В последние недели утонули десятки человек.

Немцы хотят сделку, согласно которой ежегодно неопределенное количество настоящих беженцев будут переведены из Турции в ЕС, где их перераспределят в соответствии со спорной системой квот. Числа не называют, но, чтобы быть значимым, это, должно быть, по крайней мере, полмиллиона в год.

Со своей стороны, турки обязуются прекратить любое дальнейшее "неправильное" массовое бегство и остановить количество беженцев, стремящихся попасть в Европу. За это, европейцы должны будут заплатить Эрдогану миллиарды. Затем он хочет безвизовый режим с ЕС для 75 миллионов граждан Турции, и возобновления переговоров о членстве, которые начались в 2005 году, но были быстро «заморожены».

В действительности, ЕС придется платить Эрдогану очень много, чтобы Турция выполняла функции пограничника, тюремного охранника и полицейского Европы. Европейцы надеются, что зима принесет затишье на Эгейском переходе и даст им время, чтобы заключить сделку до следующего года. У Эрдогана в руках было множество карт еще до выборов в воскресенье. Флеш с победой, теперь он заправляет всем.