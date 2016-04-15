КНДР не удалось запустить баллистическую ракету ко дню рождения Ким Ир Сена

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, передает РБК.

Пресс-служба министерства обороны США, в свою очередь, сообщила, что американские военные наблюдали то, что, как они полагают, было неудачным запуском северокорейской ракеты.

Согласно данным североамериканского Командования воздушно-космической обороны, ракета не представляла угрозы для Северной Америки.

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По информации Yonhap, речь идет о ракете под названием Мусудан дальностью более 3000 км (1800 миль). Агентство отмечает, что запуск может быть приурочен к годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, которая широко отмечается в стране 15 апреля. В 2012 году в этот день в КНДР также пытались запустить баллистическую ракету, но запуск не удался.