Обама не согласился с условиями КНДР по прекращению ядерных испытаний

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой ВВС.

Обама заявил журналистам, что США не приняли такое предложение всерьез и что Пхеньяну "надо сделать что-то лучше, чем это".

Ранее глава МИД КНДР заявил, что если США и КНДР будут продолжать конфронтацию, это приведет к катастрофическим последствиям не только для двух стран, но и для всего мира.

"Очень важно, чтобы правительство США изменило свою враждебную политику против КНДР и в качестве демонстрации этого прекратило военные учения на Корейском полуострове. В ответ мы поступим так же", - сказал он.

Ежегодные военные учения, проводимые США и Южной Кореей, регулярно разжигают напряженность в отношениях с КНДР.

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