Обама не согласился с условиями КНДР по прекращению ядерных испытаний
Президент США Барак Обама отклонил предложение КНДР остановить ядерные испытания, если США прекратят свои ежегодные военные учения с Южной Кореей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой ВВС.
Обама заявил журналистам, что США не приняли такое предложение всерьез и что Пхеньяну "надо сделать что-то лучше, чем это".
Ранее глава МИД КНДР заявил, что если США и КНДР будут продолжать конфронтацию, это приведет к катастрофическим последствиям не только для двух стран, но и для всего мира.
"Очень важно, чтобы правительство США изменило свою враждебную политику против КНДР и в качестве демонстрации этого прекратило военные учения на Корейском полуострове. В ответ мы поступим так же", - сказал он.
Ежегодные военные учения, проводимые США и Южной Кореей, регулярно разжигают напряженность в отношениях с КНДР.
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18 апреля Сеул заявил, что зафиксировал активность северных соседей по подготовке к пятому ядерному испытанию. Южная Корея считает, что Пхеньян может провести новое испытание перед съездом Трудовой партии КНДР, который запланирован на начало мая.
В начале марта лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился держать ядерное оружие наготове к применению в любой момент. Через три дня Северная Корея объявила о готовности к нанесению упреждающих ядерных ударов по Южной Корее и США. Заявление прозвучало после того, как Вашингтон и Сеул начали крупнейшие совместные военные учения, которые будут продолжаться до конца апреля.
Напряженность на Корейском полуострове растет с начала года. Новый виток эскалации начался 6 января, когда Пхеньян официально объявил об успешном испытании водородной бомбы. Позже КНДР провела несколько успешных пусков баллистических ракет, что вызвало резкое осуждение со стороны мирового сообщества, а ООН ввела против Северной Кореи беспрецедентно жесткие санкции.