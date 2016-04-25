На юго-востоке Турции произошел взрыв, погиб военный

Самодельное взрывное устройство сработало во время военной операции, сообщили Reuters военные.

Юго-восток Турции, населенный преимущественно курдами, сильно пострадал от волны насилия в ходе столкновений между правительственными силами безопасности и членами запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) после провала договоренностей по прекращению огня прошлого года.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон сделать выбор между Турцией и курдами. Напомним, Сирийский курдский «Демократический союз» в Анкаре считают такой же террористической организацией, как и Рабочую партию Курдистана. В Турции считают, что эти организации тесно связаны. Вашингтон, в свою очередь, разделяет две организаций и оказывает поддержку курдам.