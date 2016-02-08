Эрдоган призвал США выбрать между Турцией и курдами

Заявления турецкого лидера прозвучали через неделю после того, как посланник Обамы посетил контролируемый курдами город в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон выбрать в качестве своего союзника либо Турцию, либо партию сирийских курдов «Демократический союз» (PYD), сообщает РБК по информаци Associated Press.

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«Как мы можем доверять вам? Кто ваши партнеры — мы или эти террористы в Кобани?» — заявил Эрдоган.

Заявления Эрдогана прозвучало через неделю после того, как посланник американского президента Бретт Макгарк посетил сирийский Кобани, который контролирует PYD.

Сирийский курдский «Демократический союз» в Анкаре считают такой же террористической организацией, как и Рабочую партию Курдистана. В Турции считают, что эти организации тесно связаны. Вашингтон, в свою очередь, разделяет две этих организации и оказывает поддержку воюющим в Сирии курдам.