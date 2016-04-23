В Эквадоре от изнеможения умер пес, который спас из-под завалов 7 человек

Об этом пишет в субботу газета El Universo, сообщает ТАСС.

Четырехлетний золотистый ретривер четыре дня работал в зоне стихийного бедствия, определяя местоположение людей, оказавшихся под обрушившимися зданиями. Благодаря собаке спасателям удалось найти живыми под развалинами домов семерых человек. Однако после возвращения пожарно-спасательного подразделения в часть в город Ибарра пес потерял сознание и, несмотря на попытки ветврачей привести его в чувство, скончался.

Как рассказали пожарные на своей странице в Facebook, собака умерла от обезвоживания после беспрерывной спасательной операции на жарком тихоокеанском побережье.

Как сообщал УНИАН, не менее 570 человек стали жертвами самого мощного с 1979 года землетрясения в Эквадоре.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре вечером 16 апреля в районе города Педерналес в северо-западной провинции Манаби. Нанесенный стране ущерб пока оценивается примерно в 3 млрд. долл. Согласно прогнозам властей, восстановление страны займет несколько лет.