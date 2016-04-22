В Эквадоре за час произошли сразу два новых землетрясения

Подземные толчки были зафиксированы в четверг в 22.20 по местному времени (пятница в 06.20 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 36 км к северо-западу от города Баия-де-Каракас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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Ранее в пятницу землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 22.03 по местному времени (06.03 по Киеву) в 86 километрах к северу от города Портовьехо, передает Росбалт.

Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами не сообщалось.

Тем временем генеральная прокуратура Эквадора сообщила об увеличении числа погибших в результате сильнейшего землетрясения, произошедшего вечером 16 апреля. По последним данным, погибли 587 человек.

Больше всего погибших — в городе Манта, там стихия унесла жизни 174 человек. В Педерналесе были найдены тела еще 172 человек, в городе Портовьехо обнаружены 116 погибших.

При этом, по последним данным, погибли 20 граждан других государств, в том числе Колумбии, Кубы, Доминиканской Республики, Великобритании, Ирландии, Канады, Италии и Германии.