Беларусь ввела уголовную ответственность за участие в вооруженных конфликтах за рубежом

Эти поправки ранее подписал белорусский президент Александр Лукашенко, через 10 дней после опубликования они вступают в действие, передает радио "Свобода". Впервые в Уголовный кодекс Беларуси вносятся изменения, предусматривающие ответственность «за создание экстремистского формирования, руководство им или его структурным подразделением в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при повторном нарушении закона – до 10 лет. За финансирование деятельности экстремистского формирования предусмотрено наказание 6 лет заключения.

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Кроме того, Уголовный кодекс дополняется статьей, которая позволит привлечь к уголовной ответственности фактически любого белоруса, который принимал участие в военных действиях на территории другой страны. Теперь следствию будет достаточно доказать факт участия в войне, а то, что человек получал на войне деньги, доказывать уже не будет нужды. За участие в вооруженном конфликте, например, в Украине, суд сможет наказать пятью годами заключения, а за вербовку добровольцев – 10 годами.

По данным МВД Беларуси, известно несколько десятков белорусов, которые принимали или принимают участие в конфликте в Украине на стороне как правительственных сил, так и поддерживаемых Россией боевиков. На некоторых из них уже возбуждены уголовные дела.