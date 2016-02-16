Лукашенко: Евросоюзовцы молодцы, а Россия поможет с рефинансированием и кредитами

"Министру иностранных дел надо поблагодарить своих коллег за принятие подобного решения. Евросоюзовцы - молодцы, они поняли, что есть момент и вовремя надо отойти от этого блокового мышления и противостояния с Беларусью. Они приняли абсолютно удовлетворяющее нас решение", - сказал глава беларусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В то же время, по словам Лукашенко, Российская Федерация окажет помощь Беларуси в плане рефинансирования и заимствования через Евразийский банк развития (ЕАБР).

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"Россияне, при всей сложности, устами и премьера, и Президента России, с которыми я дважды встречался за неделю, прямо сказали: у нас нет другого выхода, как поддерживать Беларусь, потому что наши там интересы, мы во много зависим от Беларуси", - отметил Александр Лукашенко. "Возьмите, к примеру, последние события, когда заблокированными оказались большегрузные автомобили на границе и по территории Украины, да и других стран", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, санкции ЕС против Беларуси вчера частично отменили. Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

Как известно, санкции против Беларуси из-за нарушений прав человека и демократических процедур впервые ввели в 1998 году.

Напомним, что в октябре ЕС на четыре месяца приостановил действие санкций против Беларуси. Это было результатом освобождения шестерых политических заключенных и отсутствия репрессий после выборов. Следует отметить, что белорусская оппозиция и комментаторы разделены во мнении по поводу приостановления и ликвидации санкций.

Одни полагают, что это положительные меры, что следует вести диалог с Минском и призывать Лукашенко соблюдать демократические стандарты. Другие считают, что белорусский президент не намерен менять свою политику и обращается к Западу лишь потому, что нуждается в его финансовой помощи.