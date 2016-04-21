Как Британия отмечает юбилей королевы Елизаветы II (фоторепортаж)

16:28, 21 апреля 2016
Мир
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Великобритания 21 апреля отмечает 90-летний юбилей королевы Елизаветы II.

Елизавета II взошла на престол в 1952 году / REUTERS

По этому случаю в Британии проходят различные торжественные мероприятия, а сама Елизавета II, среди прочего, совершает прогулку в Виндзорском парке со своим 94-летним супругом принцем Филиппом.

Также Елизаветы II проезжает по специальному "королевскому" маршруту и общается с британцами.

Как сообщает британская пресса, вечер четверга Елизавета II намерена провести в кругу семьи.

Британия празднует юбилей королевы Елизаветы II
Британия празднует юбилей королевы Елизаветы II /  © REUTERS
Британской королеве 21 апреля исполняется 90 лет
Британской королеве 21 апреля исполняется 90 лет /  © REUTERS
Британцы с утра собрались перед Букингемским дворцом в ожидании королевы
Британцы с утра собрались перед Букингемским дворцом в ожидании королевы /  © REUTERS
Королева пользуется большой популярностью среди британцев
Королева пользуется большой популярностью среди британцев /  © REUTERS
Королевский кортеж на улицах Виндзора
Королевский кортеж на улицах Виндзора /  © REUTERS
Елизавета II приветствует британцев
Елизавета II приветствует британцев /  © REUTERS
Королева со своим супругом принцем Филиппом
Королева со своим супругом принцем Филиппом /  © REUTERS
Королева Елизавета II в хорошем настроении
Королева Елизавета II в хорошем настроении /  © REUTERS
Елизавета II взошла на престол в 1952 году
Елизавета II взошла на престол в 1952 году /  © REUTERS
Британцы приготовили для королевы немало подарков и она с удовольствием их принимает
Британцы приготовили для королевы немало подарков и она с удовольствием их принимает /  © REUTERS
Королева общается с британцами
Королева общается с британцами /  © REUTERS
Торжественный салют в честь королевы Елизаветы II
Торжественный салют в честь королевы Елизаветы II /  © REUTERS
Королевская гвардия на улицах Виндзора
Королевская гвардия на улицах Виндзора /  © REUTERS
Королевский оркестр выступает в честь королевы
Королевский оркестр выступает в честь королевы /  © REUTERS
Поклонники королевы в праздничных нарядах
Поклонники королевы в праздничных нарядах /  © REUTERS
Поклонники королевы в праздничных нарядах
Поклонники королевы в праздничных нарядах /  © REUTERS
На британских улицах царит праздничное настроение
На британских улицах царит праздничное настроение /  © REUTERS
Британская символика повсюду
Британская символика повсюду /  © REUTERS

Отметим, королева Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца - короля Георга VI, и правит по сей день. Несмотря на случающуюся критику, Елизавета II пользуется большой популярностью среди британцев.

Как сообщал УНИАН, подготовка к празднованию юбилея британской королевы началась заранее.

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