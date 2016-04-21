Как Британия отмечает юбилей королевы Елизаветы II (фоторепортаж)

По этому случаю в Британии проходят различные торжественные мероприятия, а сама Елизавета II, среди прочего, совершает прогулку в Виндзорском парке со своим 94-летним супругом принцем Филиппом.

Также Елизаветы II проезжает по специальному "королевскому" маршруту и общается с британцами.

Как сообщает британская пресса, вечер четверга Елизавета II намерена провести в кругу семьи.

Отметим, королева Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца - короля Георга VI, и правит по сей день. Несмотря на случающуюся критику, Елизавета II пользуется большой популярностью среди британцев.

Как сообщал УНИАН, подготовка к празднованию юбилея британской королевы началась заранее.