Британия готовится к празднованию юбилея королевы Елизаветы II (фоторепортаж)

Как сообщают РИА Новости, британцы готовятся отпраздновать юбилей Елизавета II с размахом.

Прием для всех генерал-губернаторов стран Содружества, открытие "королевского" маршрута в Виндзоре, праздник в пользу благотворительных организаций – вот ключевые события, которые ознаменуют 90-летний юбилей королевы.

Королева Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца - короля Георга VI, и правит по сей день.

На данный момент британская королева является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Кроме того, у Елизаветы II второе место в мире по продолжительности пребывания в качестве главы государства среди всех ныне действующих глав государств (после короля Таиланда). Также она является старейшим действующим монархом в мире, самой пожилой в мире среди женщин — действующих глав государств, а в Европе — самым пожилым действующим главой государства.

На период правления Елизаветы II выпадает очень широкий период британской истории: завершился процесс деколонизации, который ознаменовался окончательным распадом Британской империи и её трансформацией в Содружество наций. Данный период также включил в себя множество иных событий, таких как длительный этнополитический конфликт в Северной Ирландии, Фолклендская война, войны в Ираке и Афганистане.

На протяжении всего своего правления королева не раз подвергалась критике не только со стороны сторонников отмены монархии, но и различных британских средств массовой информации, а также простой общественности. Тем не менее Елизавета II смогла сохранить престиж британской монархии, и ее популярность в Великобритании находится на высоте.

Как сообщал УНИАН, наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили Центр дикой природы Национального парка Казиранга в Индии.