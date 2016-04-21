Полиция задержала экс-директора рыбокомбината на Курилах после жалобы работников Путину

Задержанную Наталью Кашкарову подозревают в совершении нескольких преступлений по факту задержки зарплаты сотрудникам предприятия.

"Кашкарова задержана сотрудниками полиции и доставлена с Шикотана в Южно-Сахалинск. Сегодня суд Южно-Сахалинска должен избрать для нее меру пресечения", - сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Сахалинской области.

Прокуратура Сахалина доложила о возбуждении дела в отношении директора комбината спустя час после распоряжения Путина разобраться в ситуации.

Вслед за этим на Сахалин отправилась представительная комиссия из Москвы, в местных органах исполнительной власти начались кадровые перемены, работникам стали погашать долги. Нынешний директор рыбокомбината объясняет задержки зарплаты работникам неудачным сезоном рыбной ловли.

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17 апреля генпрокуратура сообщила о возбуждении четырех новых уголовных дел по итогам проверки рыбокомбината "Островной": о преднамеренном банкротстве предприятия, о покушении на хищение бюджетных средств при возмещении налога на добавленную стоимость, о невыплате заработной платы работникам, а также по факту злоупотребления Белкиным и Кашкаровой своими должностными полномочиями в коммерческой организации, повлекшей причинение ущерба рабочим и кредиторам ООО.