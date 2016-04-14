Путин не исключил, что пойдет на четвертый срок

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

«Мне кажется, об этом рано говорить. Я в таких ситуациях говорю одно и то же, и хочу это повторить еще раз: нам сейчас нужно думать не о том, где и как мы будем работать в будущем? Нужно думать о том, как оправдать доверие людей сегодня, как добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, тех обещаний, которые мы сделали. В зависимости от того, как будет складываться ситуация, и как будет идти работа, будут приняты соответствующие решения», - отметил Путин.

Читайте такжеОккупант-Путин пожаловался на "имперские амбиции" и "диктат" США в отношении России

Напомним, Путин фактически правит Россией с 1999 года.