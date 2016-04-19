В Кремле заявили, что войну в Сирии не может выиграть никто

Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается вопроса, может ли Асад выиграть войну, то ее не может выиграть никто. Это признается всеми экспертами», - сказал он.

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