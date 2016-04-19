В Кремле заявили, что войну в Сирии не может выиграть никто

21:08, 19 апреля 2016
Мир
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Никто не может выиграть войну в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается вопроса, может ли Асад выиграть войну, то ее не может выиграть никто. Это признается всеми экспертами», - сказал он.

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Напомним, ранее Обама дал понять Путину, что перемирие в Сирии становится все более хрупким.
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