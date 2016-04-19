Обама дал понять Путину, что перемирие в Сирии становится все более хрупким

"И если США и Россия не будут синхронизировать свои усилия, мы можем вновь оказаться в ситуации, в которой были три-четыре недели назад", - сказал Обама 19 апреля в интервью телеканалу CBS, передает Русская служба BBC.

По мнению Обамы, Россия "очень заинтересована в сохранении структуры сирийского государства, против чего мы не возражаем".

"Вопрос, по которому мы не можем прийти к согласию - и это продолжается уже шесть лет - касается его [Путина] уверенности в том, что он не может однозначно поддержать отставку [сирийского президента Башара Асада], что это решение принадлежит сирийцам и самому Асаду", - сказал Обама.

27 февраля в 00:00 по дамаскскому времени в Сирии началось перемирие - о согласовании его условий США и Россия объявили 22 февраля. Прекращение огня поддержала умеренная оппозиция.

Российская и американская стороны заявляют, что им регулярно поступают сообщения о нарушении этого перемирия. Обе стороны полагают, что в целом режим прекращения огня соблюдается, а публично обсуждать отдельные случаи его нарушения они не хотят.

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Разговор между президентами состоялся 18 апреля.

"Владимир Путин акцентировал необходимость скорейшего дистанцирования "умеренной" оппозиции от ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры", а также перекрытия границы Сирии с Турцией, откуда продолжается инфильтрация боевиков и поставки вооружений экстремистам", - говорилось в сообщении Кремля.

Как сообщал УНИАН, Путин в разговоре с Обамой выразил надежду, что новое правительство Украины начнет прямой диалог с российскими боевиками на Донбассе.