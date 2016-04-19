Власти Бельгии: "Исламское государство" отправляет в Европу все больше боевиков

В связи с этими данными Бельгия не снижает уровень угрозы терактов, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Есть признаки того, что "Исламское государство" отправляло боевиков в Бельгию и Европу, и установленный сейчас третий уровень угрозы терактов не будет снижен", - заявил пресс-секретарь кризисного центра.

Уровень угрозы в Бельгии был опущен с максимального четвертого уровня через два дня после терактов 22 марта, жертвами которых стали 32 человека. Как отмечает агентство, сохранение третьего уровня означает, что власти считают вероятными угрозы новых нападений.

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22 марта в Брюсселе прогремели три взрыва - два в аэропорту и еще один в метро. Ответственность за атаки на себя взяло ИГИЛ. После этого по всей стране, в том числе в аэропортах, были усилены меры безопасности.

В начале апреля прокуратура Бельгии сообщила об аресте Мохаммеда Абрини, который является ключевым подозреваемым в терактах в Париже и Брюсселе. Позднее ему были предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической группы и в осуществлении террористического акта, повлекшего за собой убийство.

Как сообщал УНИАН, Бельгия вступила в коалицию во главе с США для борьбы с "Исламским государством" 26 сентября 2014 года, направив на операцию шесть истребителей F-16. Авиаудары бельгийских ВВС наносились по территории Ирака с авиабазы Ас-Салти, расположенной в Иордании. В июле 2015 года самолеты были отозваны из зоны боевых действий, так как бельгийское правительство не могло дальше финансировать операцию. В настоящее время в операции против "Исламского государства" задействованы 35 бельгийских военных советников и 120 военнослужащих вспомогательных подразделений. После терактов Бельгия приняла решение возобновить авиаудары.