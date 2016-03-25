После терактов Бельгия возобновит авиаудары по позициям "Исламского государства"

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Шарль Мишель, сообщает Lenta.ru со ссылкой на DH.be. "В рамках соглашения с Нидерландами мы возобновим миссии наших F-16, мы проведем дискуссии в парламенте и правительстве, чтобы решить, возможно ли расширить мандат на использование F-16", - заявил Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Джоном Керри.

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В начале марта Вашингтон направил Брюсселю официальный запрос о возможности расширения участия Бельгии в операции против исламистов. Американцы попросили увеличить количество самолетов бельгийских ВВС, если королевство все-таки решит возобновить удары по позициям террористов с 1 июля.

Бельгия вступила в коалицию во главе с США для борьбы с "Исламским государством" 26 сентября 2014 года и выделила шесть истребителей F-16. Авиаудары бельгийских ВВС наносились по территории Ирака с авиабазы Ас-Салти, расположенной в Иордании. В июле 2015 года самолеты были отозваны из зоны боевых действий, так как бельгийское правительство не могло дальше финансировать операцию. В настоящее время в операции против "Исламского государства" задействованы 35 бельгийских военных советников и 120 военнослужащих вспомогательных подразделений.