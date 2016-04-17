Папа Франциск посоветовал обратиться к психиатру посчитавшим его встречу с Сандерсом политической

Папа римский Франциск заявил, что его встреча с претендентом на выдвижение в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсом не имела никакого политического контекста, и посоветовал обратиться к психиатру тем, кто его увидел. Его цитирует Reuters.

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Сандерс и папа провели короткую встречу в домике для гостей в Ватикане. Кандидат в президенты США оставался там после конференции по вопросам социальной справедливости.

"Я спустился и поприветствовал его (Сандерса - УНИАН). Я пожал ему руку и ничего более. Это называется хорошими манерами", - отметил папа Франциск.

"Если кто-нибудь думает, что приветствие как-либо связано с политикой, я советую им обратиться к психиатру". – заключил папа римский.

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В интервью ABC News после встречи Сандерс заявил, что папа Франциск "прекрасный человек, от которого исходит сияние".