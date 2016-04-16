В Италии фиксируют рост потока беженцев из Африки

Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ), передает Deutsche Welle.

Как отмечает МОМ, это является началом новой волны беженцев, которая может составлять по меньшей мере 100 тысяч человек.

"Если так будет продолжаться дальше, до конца весны и на протяжении последующих месяцев есть все основания ожидать, что в Италию прибудут 100 тысяч человек третий год подряд, а может быть и гораздо-гораздо больше", - сказал представитель МОМ Джоэль Милман на брифинге в Женеве.

Читайте такжеАвстрия начала строить стену на границе с Италией

До закрытия так называемого "балканского маршрута", что привело к скоплению беженцев на территории Греции, лишь несколько сотен беженцев прибыли в Европу через Италию. При этом, путешествие из Северной Африки через Средиземное море в Италию является заметно более опасным, чем путешествие с турецкого побережья в Грецию.

Неизвестно, насколько поток беженцев из Ливии может быть связан с потоками через Турцию, поскольку по данным МОМ незаконные перевозчики людей в Ливии являются независимыми от турецких контрабандистов.

Читайте такжеИталия фиксирует резкое увеличение потока мигрантов из Ливии

Кроме того, из вновь прибывших в Италию лишь незначительная часть - сирийцы. "Количество сирийцев, которые прибыли в Италию от времени подписания соглашения между ЕС и Турцией, можно посчитать на пальцах одной руки", - отметил Милман.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году границу стран ЕС нелегально пересекли 1,82 млн раз, в Европу в прошлом году прибыло рекордное количество мигрантов (около миллиона). По данным агентства Frontex, большинство этих беженцев используют путь через Турцию к греческим островам (более 885 тыс. в течение года). Кроме того, активно используется путь через центральную часть Средиземного моря (154 тыс. беженцев), в частности из Ливии в Италию.