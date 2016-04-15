В Чехии намерены сменить официальное название страны

"Чешская республика" также останется официальным названием, передает Русская служба Би-би-си.

По мнению руководства страны, сокращенный вариант будет проще использовать, в частности, при маркировке продуктов и одежды или на спортивных соревнованиях.

Таким образом, "Чехия" межет стать официальным коротким географическим названием, как "Франция" вместо "Французская республика" или "Россия" вместо "Российская Федерация".

Если инициативу одобрит парламент, название представят для внесения в соответствующую базу ООН.

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Чешская республика образовалась после разделения Чехословакии на два государства в 1993 году.

Многие из крупнейших экспортеров страны, например бренд Pilsner Urquell, используют лишь одно слово при маркировке продукции - Czech (вместо Czech Republic).

Однако в английском языке Czech - это прилагательное, поэтому не может использоваться в качестве официального названия страны.

Инициативой властей довольны не все: некоторые считают название "Чехия" неблагозвучным, а также полагают, что в английском написании его можно будет спутать с Чечней.