Чехия выступает за введение безвизового режима с Украиной

Чешская Республика приветствует намерение Европейской комиссии отменить визовый режим с Украиной.

Об этом заявил председатель правительства Чехии Богуслав Соботка, передает Радио Свобода.

По мнению чешского премьера, введение безвизового режима для граждан Украины «не будет представлять для Чехии никакого риска или проблемы». «Более того, мы осознаем, что сближение Чешской Республики с Украиной является относительно интенсивным», - подчеркнул Соботка.

Так же министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявил, что одобряет намерение Европейской комиссии отменить визовый режим для украинских граждан. «Мы поддерживаем, когда страны работают над этим, будь то Грузия, или Украина, Турция, если заинтересованы в безвизовой либерализации», – сказал Заоралек.

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Благосклонно к отмене виз для украинских граждан высказался и представитель чешского Союза промышленности и транспорта Милан Половиц. По его мнению, с введением безвизового режима «открылась бы дверь для украинских рабочих, на которых в местной промышленности существует огромный спрос».

Отменить визы для граждан Украины Европейская комиссия намерена предложить странам-членам ЕС уже в апреле 2016 года.

По состоянию на конец января 2016 года в Чешской Республике проживало свыше 106 тысяч украинских граждан. Сейчас это самое многочисленное национальное меньшинство в Чехии.