Мощное землетрясение в Японии: погибли по меньшей мере два человека, сотни раненых (фоторепортаж)

Как передает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ, один человек погиб из-за обвала дома, другой - в результате пожара, который вспыхнул после землетрясения. Кроме того, по меньшей мере 400 человек были госпитализированы.

В то же время, как заявил один из чиновников, ответственных за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, по меньшей мере девять человек признаны погибшими в городе Кумамото. Сообщается, что количество жертв может возрасти.

Спасательная операция по поиску людей, которые могут оставаться под завалами, продолжалась всю ночь.

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В эпицентре землетрясения в районе города Кумамото сила подземных толчков достигала 7 баллов по 7-балльной японской шкале.

Землетрясение затронуло юго-западный остров Кюсю, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. По телевидению заявили, что предупреждения о цунами не было.

Как заявил орган регулирования в ядерной сфере Японии, никаких проблем на электростанциях страны из-за землетрясения не возникло.